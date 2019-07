Möbel für die Mittagsbetreuung

Im Rathaus tritt der Gemeinderat Hetzles am Dienstag, 23. Juli, zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Behandlung der Stellungnahmen zur Einbeziehungssatzung "Gaiganzer Weg", der Anbau einer Kinderkrippengruppe an die Kita in Hetzles und der Beschluss zur Vergabe von Arbeiten mit dem Ziel der vollständigen Netzwerkerschließung des Schulgebäudes. Ein weiterer Punkt ist die Unterbringungen der Mittagsbetreuung in den Räumen der Feuerwehr. Hier geht es um die Anschaffungen von Möbeln die Mittagsbetreuung und um die Klimatisierung des Raumes. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr. red