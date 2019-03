Modernes Bauen in alter Umgebung?

Das Thema " Modernes oder auch neues Bauen in alter Umgebung " ist spannend und schwierig. Die Gemeinschaft Stadtbild lädt zu einem Vortrag zum Thema am Freitag, 29. März, um 19 Uhr im Saal des Hexenturms ein. Referentin ist Anne Scheiblauer, die die "Neue Altstadt" in Frankfurt am Römer mitgeplant hat. Angeregt durch die Auseinandersetzungen um den Bärenturm und das Haus Albertsplatz 4, hat Stadtbild das Thema des Vortrags kontrovers diskutiert und beschlossen, am Samstag, 27., und Sonntag, 28. April, eine Fahrt nach Frankfurt zu veranstalten, um sich dort ein Bild zu machen. Anmeldung zur Teilnahme ist noch möglich unter den Rufnummern 09561/34052 und 0175/4070155 oder per E-Mail an pl@pl-innovation.com. red