Moderner Troubadour

Am morgigen Donnerstag wird um 19 Uhr das Kammerspiel "Himmelsflüge, Höllenstürze" - ein François-Villon-Programm - im Brückentheater im Kurpark aufgeführt.

Zum Stück: François Villon (geboren 1431 in Paris, gestorben nach 1463) war der bedeutendste französische Lyriker an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. In seinen zahlreichen Räuber- und Liebesballaden verarbeitete er die Erlebnisse seines abenteuerlichen Lebens als Student, Vagabund und Krimineller und zeichnet ein buntes Bild des damaligen Frankreich. Seine Dichtung war europaweit von großer Nachwirkung. Dichter wie Rimbaud, Verlaine, Klabund, Brecht, Biermann und Chansonniers wie Georges Brassens wurden von ihm stark beeinflusst. Im deutschen Sprachraum hat das Bild Villons vor allem der Expressionist Paul Zech geprägt. Auf seiner Nachdichtung und Biografie fußt auch die Theatersommer-Inszenierung, die mit Gesang und Spiel das aufregende Leben dieses modernen Troubadours schildert. Spiel, Rezitation und Gesang: Lutz Götzfried und Jan Burdinski. Inszenierung und Vertonung der Balladen: Jan Burdinski. Karten sind im Kur- & Tourismus-Service, in der Schön-Klinik und im Kurhotel sowie an der Abendkasse erhältlich. Diese ist ab 18.30 Uhr besetzt. red