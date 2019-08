Moderne Therapie-Ansätze

Um moderne ganzheitliche Therapie-Ansätze bei Magen-Darm-Krankheiten, Arthrose und chronischen Schmerzerkrankungen geht es am Dienstag, 3. September, ab 19 Uhr im Klinikum am Bruderwald. Jost Langhorst, Chefarzt der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, eröffnet in seinem Vortrag neue Perspektiven, die den Gesundheitszustand nachhaltig und langfristig beeinflussen. An zwei Fallbeispielen wird das Therapiekonzept praxisnah vorgestellt.

Im Anschluss an den Vortrag ist Zeit für individuelle Fragen und Informationen. Der Eintritt ist frei. red