Moderne Medizin etabliert

Der frühere Chefarzt der Radiologie in der Frankenwaldklinik, Dr. med. Hubert Heckhausen, vollendet am 27. September bei guter Gesundheit sein 80. Lebensjahr. Der gebürtige Koblenzer hatte 1975 die Leitung der Röntgenabteilung des damaligen Kreiskrankenhauses Kronach übernommen. Ein Jahr später wurde seiner Abteilung eine neueingerichtete Abteilung für Nuklearmedizin angeschlossen. Mittlerweile ist ihm Kronach zur zweiten Heimat geworden, zumal sich seine Frau, Dr. Birgit Heckhausen, hier während ihrer Zeit als niedergelassene Dermatologin einen Namen gemacht hatte. Als Chefarzt lag ihm sehr am Herzen, dass seine Abteilung mit der rasanten technologischen Entwicklung in der Medizin Schritt halten und mit modernen Untersuchungsgeräten ausgestattet wurde, so dass sich schließlich ein radiologisches High-Tech-Zentrum entwickelte. Als langjähriger Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Kronach hat er sich bei diversen öffentlichen Veranstaltungen für gesundheitspolitische Belange eingesetzt. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beteiligte er sich an mehreren Hilfskonvois nach Grodno/Weißrussland und vereinbarte 1994 als Ärztlicher Direktor einen Kooperationsvertrag mit der Medizinischen Universität Grodno, so dass über zehn Jahre lang jährlich zwei Studenten aus Grodno zu einer zweimonatigen Hospitation nach Kronach kommen konnten. Die Medizinische Universität Grodno ehrte sein Wirken mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde.

In seiner Freizeit war Dr. Heckhausen dem Reit- und zuletzt dem Tennissport verbunden und engagierte sich im Kronacher Lions Club, dessen Präsident er mehrfach war. red