Moderne Märchen und fantastische Welten

Käpt'n Blaubär und Pippi Langstrumpf, Twilight und Game of Thrones. Die Vorlesungsreihe des interdisziplinären Zentrums für Literatur und Kultur der Gegenwart der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) betrachtet aktuelle und bekannte Erzählungen und Inszenierungen der Kinder- und Jugendliteratur sowie aktuelle Medien in verschiedenen Zielgruppen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Uni hervor.Anliegen der Ringvorlesung ist es, zu beleuchten, wie diese Erzählungen gesellschaftliche Phänomene innerhalb ihrer fantastischen Welten aktualisieren und bearbeiten. Die öffentlichen Vorlesungen finden ab 11. April, jeweils mittwochs im "Kreuz+Quer", Bohlenplatz 1, in Erlangen statt. Beginn ist 18.15 Uhr, der Eintritt ist frei.Ein besonderer Höhepunkt soll der Vortrag von Karina Brehm zu Geschlechterrollen in der schwedischen Kinderliteratur werden. Mit ihrem Vortrag am 6. Juni wird zugleich die Ausstellung "Unerschrockene Mädchen, sanfte Jungs. Der Gleichstellungsgedanke in schwedischen Bilderbüchern" eröffnet, die in Kooperation mit dem schwedischen Kinderbuchinstitut und der schwedischen Botschaft in Berlin sowie den Aktionstagen "Märchen heute" von "Bildung Evangelisch" realisiert wird. Vortrag und Ausstellung finden in der Villa an der Schwabach, Hindenburgstraße 46 a, Erlangen statt. Beginn ist 18.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.Weitere Informationen zu den einzelnen Vorlesungen gibt es unter www.fau.de