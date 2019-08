Moderne Kunst aus Alba Iulia

Am kommenden Sonntag, 25. August, wird um 17 Uhr erneut eine Ausstellung in der Galerie der Ianza-Art Inter-Cultural-Stiftung, Kleinvichtach 17, in Marktrodach eröffnet. Die Malerin Cristina Smadea, die im rumänischen Alba Iulia auch Marionetten- und Theaterfestivals veranstaltet, zeigt gemeinsam mit dem Keramiker und Bildhauer Cristian Ianza die aktuellen Arbeiten ihres kreativen Schaffens und lädt zur Eröffnung dieser sehr persönlichen Schau ein. Seit sieben Jahren ermöglicht die Kulturstiftung einen regen Austausch zwischen rumänischen und deutschen Kulturschaffenden, nicht zuletzt in Hinsicht auf eine Städtepartnerschaft zwischen den Festungsstädten Alba Iulia und Kronach, lädt aber darüber hinaus auch internationale Künstler mehrfach im Jahr in das kleine Kulturzentrum im Frankenwald ein. Die Veranstaltung wird mit Live-Gitarrenmusik und Gesang umrahmt. Der Eintritt ist frei. red