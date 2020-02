Moderne Gospelmusik

Am Samstag, 7. März, bringt der junge Gospelchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Kissingen unter der Leitung von Jörg Wöltche mit der Band der "Kissingers" moderne amerikanische und europäische Gospelmusik auf die Bühne des Max-Littmann-Saals. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten zu dem Konzert sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich.

Foto: Alexandra Jany