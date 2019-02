Sabine Weinbeer Amtsgerichtsdirektor Holger Ebert führte die Mitglieder des Lionsclubs Haßberge durch das neu errichtete Amtsgericht in Haßfurt, das im Sommer 2018 in Betrieb gegangen ist. Die Clubmitglieder und Präsident Franz Beck staunten nicht schlecht über die Menge an Verfahren, die an diesem kleinen Amtsgericht bearbeitet werden, und über die vielen Details des Gebäudes selbst, das im Kreis für allerhand Gesprächsstoff gesorgt hatte.

Manche Kritiker sprachen von einem Prunkbau, andere von einem hässlichen Kasten. Während der Führung kamen die meisten Teilnehmer jedoch zu der Erkenntnis, dass hier ein moderner Bau entstanden ist, der zwar mit hochwertigen Materialien errichtet wurde, aber ansonsten ganz an der Funktion ausgerichtet wurde.

Holger Ebert freute sich über das rege Interesse der Bevölkerung am neuen Amtsgericht. Das zeigte sich nicht nur beim Straßenfest, bei dem die angebotenen Führungen regelrecht überrannt wurden.

Im alten Amtsgericht habe vieles nicht mehr gepasst, was zu einem geregelten Justizbetrieb gehört, so Ebert. Dass Teile der Verwaltung auf verschiedene Gebäude verteilt waren, habe die Abläufe erschwert, die Sicherheitsschleuse sei nur ein Notbehelf gewesen und von Barrierefreiheit konnte keine Rede sein, denn die Verhandlungssäle befanden sich im ersten und zweiten Stock ohne Aufzug.

Im neuen Amtsgericht ist natürlich modernste Sicherheitstechnik verbaut, die Verhandlungssäle befinden sich allesamt im Erdgeschoss, das Obergeschoss gehört der Verwaltung. Der Publikumsverkehr in einem Amtsgericht ist nicht zu unterschätzen. Meist nehme die Öffentlichkeit nur die Verhandlungen wahr, von denen in der Zeitung berichtet wird, so Direktor Ebert, doch fast jeder Bürger müsse irgendwann einmal zum Amtsgericht: "Wenn er erbt, ein Haus kauft, geschieden wird oder es um Betreuung eines Angehörigen geht", gab er einen Einblick in die Aufgaben.

Das Amtsgericht Haßfurt ist eines der kleinsten unter den 72 Amtsgerichten Bayerns, "aber das modernste" dank des Neubaus. Fünf Richter, elf Rechtspfleger, insgesamt 42 Mitarbeiter seien hier tätig, berichtete Ebert. In den drei Sitzungssälen wurden im vergangenen Jahr 372 Strafrechtsverfahren abgewickelt, zehn davon vor dem Schöffengericht. Die ehrenamtlichen Schöffenrichter ergänzen die Berufsrichter dann, wenn es um mehr als ein Jahr Strafe geht.

Weitere Verfahren

Neben den Strafverfahren gab es 500 Zivilklagen. Daneben wurden 2285 Vorgänge am Grundbuchamt bearbeitet und 1200 laufende Betreuungen begleitet.

Neben den Zahlen machte das Gebäude Eindruck. Viele waren überrascht, dass das Haus von innen sehr viel transparenter wirkt als von außen. Sehr beeindruckt waren die Clubmitglieder auch vom Energiekonzept, das das Gebäude energieautark machen soll. Dem sehr heißen Sommer sei die Technik schon mal sehr gut gewachsen gewesen: "Wir hatten hier ein sehr angenehmes Klima und waren oft sehr erstaunt, wenn wir in der Mittagspause in die Stadt gegangen sind", erklärte Ebert.