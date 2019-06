Modenschau macht Frauen Mut

Aus Wegwerftextilien macht die Laufer Mühle schicke Mode. In ihrer sozialen Betriebsstätte "Mode macht Mut" fertigen Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern im Rahmen von beruflichen Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen einzigartige Kleider und modische Accessoires.

Zu einer Modenschau der besonderen Art hatten nun die sozialen Betriebe Laufer Mühle ins Stadtzentrum nach Bamberg eingeladen - und viele Hunderte Menschen säumten die Brücken und Straßen rund um das Welterbe-Besuchszentrum an der unteren Mühlbrücke am Unesco-Welterbetag.

Die Stadt Bamberg, vertreten durch das Zentrum Welterbe, und das Projekt "Mode macht Mut" der Laufer Mühle hatten als Titel der Modenschau "Bamberger Motive auf Arbeitskleidung" gewählt, denn beide verfolgen ähnliche Prinzipien, in dem sie "das weiterentwickeln, was sie vorfinden", so Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) bei der Begrüßung. Während nun "Mode macht Mut" gespendeten textilen Materialien, die bereits eine Vorgeschichte haben, durch Veränderung eine zeitgemäße Form verleiht, ist es Aufgabe des Zentrums Welterbe, den gewachsenen Charakter der Stadt zu bewahren, ohne dass diese zur bloßen Kulisse erstarrt.

Unikate mit Bamberg-Bezug

Die Kollektion, die von 60 Models, die teilweise bei "Mode macht Mut" beschäftigt sind, vorgeführt wurde, zeigte bestickte, bemalte, mit Applikationen versehene und umgeänderte Monteursjacken und Malermäntel, Kochjacken und Ärztekleidung, Arbeitshosen und Overalls. Durch diese geschaffenen textilen Kunstformen erscheinen E. T. A. Hoffmann, gestickt auf grauem Arbeitskittel, Kaiser Heinrich und Kaiserin Kunigunde, gemalt auf schwarzer Kochjacke, ein Lageplan, aus Leder appliziert auf einer blauen Arbeitsjacke, der Bamberger Reiter mit dem Pferd von Lucky Luke am Zügel, Grüße aus Bamberg auf grüner Chirurgen-Hose.

Mut braucht es auch, manche der Unikate zu tragen, denn sie passen in kein gängiges Modebild. Dafür sollen sie Kontakte und Gespräche provozieren, Fragen aufwerfen und Staunen auslösen, eine kommunikative Mode mithin. "Mode macht Mut" verhilft so erwerbslosen Frauen, sich kreativ entfalten zu können und dadurch auch Mut und Selbstvertrauen zu gewinnen, das oftmals durch traumatische Lebensumstände zerstört worden ist. red