Modelsuche für Fotoshooting

Zur Bewerbung des Jufa-Hotels Kronach - Festung Rosenberg werden weibliche und männliche Hobby-Models im Alter von 28 bis 40 Jahren sowie Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren gesucht, die beim Fotoshooting am Dienstag, 24. September, im Jufa-Hotel auf der Festung in die Kamera lächeln wollen. Für jeden Teilnehmer gibt es ein Dankeschön - wahlweise in Form von Jufa-Hotels-Urlaubsgutscheinen oder sonstigen Gutscheinen im Wert von 200 Euro bis 400 Euro (je nach Aufwand). Es wird amtliches Kilometergeld erstattet. Interessierte können sich per E-Mail an contact@danjakatzer.com melden. red