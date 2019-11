Modelltage im DDM

Im Deutschen Dampflokomotiv-Museum in Neuenmarkt finden am 30. November und Sonntag, 1. Dezember, 10 bis 15 Uhr, wieder die Modellbahntage statt. Der Verein der Freunde des DDM ist mit dem Thema "Die Baureihe 95 in vielen Modellbahn-Maßstäben" dabei. Außerdem zeigt der Verein eine Gartenbahnanlage vor dem Original - der Dampflok BR 95 im Lokschuppen. Zudem sind weitere sieben Modellbahnvereine mit ihren Anlagen im Ringlokschuppen vertreten. red