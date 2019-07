Modellieren mit Ton

Am Sonntag, 3. August, findet von 14 bis 17 Uhr ein Modellierkurs im Töpfermuseum Thurnau statt. Unter Anleitung von Heike Schwand wird mit Bildhauerton figürlich gearbeitet. Ob Erdmännchen, Wasserbüffel oder Miezekatze, den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Die Objekte werden gebrannt und können anschließend im Museum abgeholt werden. Der Kurs richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Weitere Infos und Voranmeldung (begrenzte Teilnehmerzahl) unter Telefon 09228/95136 oder per E-Mail an toepfermuseum@thurnau.de. red