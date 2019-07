Modellflugclub lädt zum Ferienprogramm

Der Modellflugclub Herzogenaurach veranstaltet am Samstag, 3. August, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr auf dem Modellflugplatz in der Reichenbacher Straße im Weisendorfer Ortsteil Buch (direkt an der Ortsverbindungsstraße Buch - Unterreichenbach) sein diesjähriges Ferienprogramm. Dazu sind Ferienkinder aus den Gemeinden Weisendorf und Herzogenaurach eingeladen, teilt der Verein mit. Die Anmeldungen erfolgten bei der Gemeinde Weisendorf (Amt für Freizeit und Kultur) beziehungsweise beim Spielmobil Herzogenaurach. Die Kinder haben bei dieser Veranstaltung die Möglichkeit, kleine Holzflieger zu basteln, an Flugsimulatoren ihr fliegerisches Können auszuprobieren beziehungsweise anschließend mittels Lehrer-/Schüler-Fernsteuerungen selber Modellflugzeuge zu fliegen. red