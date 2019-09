Zur Tradition geworden ist die Modellbahnschau der Eisenbahnfreunde Mellrichstadt. Sie findet am Samstag, 28. September, und Sonntag, 29. 9., statt. An diesen Tagen verwandelt sich die Oskar-Herbig-Halle (nahe Bahnhof) in ein Paradies für Modellbahnfreunde. Viele Anlagen - mit insgesamt 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche - sind in der Halle aufgebaut. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Parallel zur Ausstellung kann am Sonntag auch der Herbstmarkt in der Stadt besucht werden. www.eisenbahnfreunde-mellrichstadt.de. sek