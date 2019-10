Ebern vor 16 Stunden

Modellbahn-Freunde treffen sich in Ebern

Alle Interessenten am Hobby Modellbahn sind eingeladen zu einem weiteren Treffen der Modellbahn-Freunde aus Ebern und Umgebung. Am Dienstag, 8. Oktober, kommt die Gruppe um 19 Uhr in Ebern im Gasthof ...