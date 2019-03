Ebern vor 17 Stunden

Modellbahn-Freunde treffen sich heute

Die Modellbahn-Freunde aus Ebern und Umgebung kommen am heutigen Freitag in der Gaststätte "Veracruz" in Ebern zusammen. Das Treffen beginnt um um 19 Uhr. Über die E-Mail-Adresse modellbahntreff.ebern...