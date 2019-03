Modellbahn-Freunde kommen zsuammen

Nach längerer Pause treffen sich wieder die Modellbahn-Freunde aus Ebern und der Umgebung, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Jeder, der sich für dieses vielseitige Thema interessiert, ist eingeladen. Man trifft sich diesmal am Freitag, 15. März, um 19 Uhr in der Gaststätte "Veracruz" in Ebern. Über die Mail-Adresse modellbahntreff. ebern@web.de können weitere Informationen angefordert werden. Auch telefonischer Kontakt mit Martin Scherbaum ist unter der Rufnummer 09531/9447271 möglich. red