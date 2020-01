Modell für das Wohnen im Alter

Der Knetzgauer Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen lud zum Informationsabend zum Thema seniorengerechtes Wohnen und Ortskernbelebung in den Pfarrsaal ein. Viele Interessierte fanden sich ein, teilten die Grünen mit.

Axel Schwiersch referierte. Er begleitet derzeit in Scheßlitz den Bau einer modernen Wohnanlage, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet ist. Diese Anlage ist dabei kein klassisches Pflege- oder Seniorenheim. Vielmehr richtet es sich auch an ältere Menschen, die körperlich und geistig noch fit sind, denen aber das Ein- oder Zweifamilienhaus im Alter zu groß und der Unterhalt von Haus und Garten zu arbeitsintensiv und anstrengend geworden sind. "Es wäre doch toll, wenn wir in Knetzgau auch so etwas realisieren könnten. Das würde doch vielen älteren Menschen bei uns die Chance eröffnen, in ihrem gewohnten örtlichen Umfeld zu bleiben", sagte dazu Benjamin Schraven, der von Bündnis 90/Die Grünen als Bürgermeisterkandidat für Knetzgau nominiert wurde.

Grüne hoffen auf Impulse

Viele der Anwesenden zeigten sich den Angaben zufolge besonders angetan, dass man in einer solchen Wohnanlage flexibel auf die Bedürfnisse der Einwohner eingehen kann und neben Dienstleistungen wie Haushaltsunterstützung, Begleitung bei Arztbesuchen und Behörden, auch Tagespflegeplätze und Intensivpflegeplätze anbieten könnte. Gleichzeitig betonten sowohl Schraven als auch Peter Werner, seit 2014 im Knetzgauer Gemeinderat für die Grünen, dass eine solche Wohnanlage durch kleine Geschäfte oder gastronomische Angebote auch ganz neue Impulse setzen könne für den Knetzgauer Ortskern, der von vielen Menschen als "verödet" empfunden werde.

Auch legten Werner als auch Schraven Wert darauf, dass diese Veranstaltung nicht als einmaliger Informationsabend zu sehen sei. Vielmehr solle daraus ein richtiger Prozess werden, bei dem im engen Dialog zwischen den Bürgern und der Politik am Ende etwas im Bereich seniorengerechtes Wohnen in Knetzgau geschaffen wird. "Im Endeffekt sind wir doch darauf angewiesen, dass die Leute uns ganz genau sagen, was sie wollen - nicht nur beim Thema seniorengerechtes Wohnen, sondern bei allen anderen Themen auch. Alles andere ist nicht mehr zeitgemäß", so Benjamin Schraven. red