Am Flugplatz des Aero Club Bad Königshofen "Am Himmelreich" bei Merkershausen findet am 28./29. September ein Modellflugtag statt. Hier treffen sich Modellflieger jeweils von 10 bis 17 Uhr zum gemeinsamen Fliegen. Erneut gehen verschiedene große Flugzeugmodelle an den Start. sek