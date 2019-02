Model für Familie Söllner

Eine positive Bilanz zog Vorsitzender Michael Schüssler über das zurückliegende Gartenjahr 2018 vonseiten des Gartenbauvereines Grafengehaig. "Die Durchführung des ,Tages der offenen Gartentür‘ des Landkreises Kulmbach war eine große Herausforderung, die wir gemeinsam gut gemeistert haben. Ich bedanke mich bei den zwölf Besitzern für die Bereitstellung ihrer Gärten, die bei allen Gästen großen Anklang fanden", betonte Schüssler bei der Hauptversammlung im Gemeindesaal. Er sagte zudem allen Helfern Dank für die Unterstützung.

Gerne habe der Verein zudem die gutbesuchte dreitägige Kreisobstausstellung in der Frankenwaldhalle organisiert. Die dort gezeigten Früchte seien anschließend in die Fränkische Obstschau in der Mainleuser Sommerhalle integriert worden.

Besucht haben die Grafengehaiger Hobbygärtner die 125-Jahr-Feier des Kulmbacher Kreisverbandes für Gartenbau- und Landespflege in der Kulmbacher Dr.-Stammberger-Halle.

An der Frankenwaldhalle ist auch wieder der Apfelbaum des Jahres der Sorte "Pilot" gepflanzt worden. Gerne erledigt wurden wieder die Bepflanzungen der Begrüßungstafeln sowie in der Ortsmitte.

Die Mitgliederzahl bezifferte der Vorsitzende nach fünf Neueintritten auf 88. Davon gehören 25 der Jugendgruppe "Naturkids" an.

Kassier Martin Frisch zeigte solide Vereinsfinanzen auf. Die beiden Revisoren Volker Kirschenlohr und Reinhard Knarr bescheinigten tadellose Arbeit.

Schriftführerin Sabine Burger verlas das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung.

"Die Naturkids beschäftigten sich mit dem Thema Trinkwasser. Gemeinsam mit dem Frankenwaldverein wurde die Osterwanderung unternommen - man war auf dem Mühlenweg unterwegs. Die Kerwaexkursion führte nach Enchenreuth. Besucht wurde die Lokalschau der Kleintierzüchter in der Frankenwaldhalle", berichteten Heidi Kirschenlohr und Ulrike Lokies.

"Die 700-Jahr-Feier unseres Grafengehaig, in die der ‚Tag der offenen Gartentür‘ und die Kreisobstausstellung eingebunden waren, war ein großer Erfolg", wertete Bürgermeister Werner Burger in seinem Grußwort. Auch er bedankte sich bei den zwölf Gartenfreunden aus den Vereinen Grafengehaig und Gösmes-Walberngrün für die Öffnung ihrer Tore. Er freute sich über die vielen interessierten Besucher - auch aus dem Landkreis Hof.

Mit dem hübschen Tonmodel des Landkreises Kulmbach prämierten Bürgermeister Burger und Vorsitzender Michael Schüssler den Garten von Renate und Karl Söllner im Ortsteil Seifersreuth.

Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder den Vorstand: Vorsitzender ist weiterhin Michael Schüssler, seine Stellvertreterin Heike Söllner, Schriftführerin Sabine Burger und Kassier Martin Frisch.

Als Beisitzer erhielten Heidi Kirschenlohr, Rita Knarr, Ulrike Lokies, Simone Schüssler, Karin Söllner, Renate Söllner und Werner Burger das Vertrauen. Revisoren bleiben Volker Kirschenlohr und Reinhard Knarr.

Zum Abschluss des Treffens zeigte Volker Kirschenlohr noch Bilder vom ,Tag der offenen Gartentür‘ und von der Kreisobstausstellung.

Klaus-Peter Wulf