Ein Secondhand-Basar für Erwachsene "Mode für Teenager, Damen und Herren" findet am Samstag, 6. April, in der Aula der Siegfried-Möslein-Schule (Schuleingang Süd, Richtung Rossach) statt. Es werden modische Saisonware (Frühjahr/Sommer), Sportkleidung, Schuhe, Tücher, Handtaschen, Modeschmuck, Gürtel und vieles mehr in den Größen XS bis XXL zum Verkauf angeboten. Verkaufszeit ist von 10 bis 13 Uhr. 15 Prozent des Erlöses kommen sozialen Zwecken der Gemeinde zugute. red