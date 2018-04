Am Samstag, 21. April, findet der 8. Secondhand-Basar für Erwachsene "Mode für Teenager, Damen und Herren" von 10 bis 13 Uhr in der Aula der Siegfried-Möslein-Schule statt. Es wird modische Saisonware (Frühjahr/Sommer), Sportkleidung, Schuhe, Tücher, Handtaschen, Modeschmuck, Gürtel und vieles mehr in den Größen XS - XXL zum Verkauf angeboten. Bitte beachten: Es ist nur der Schuleingang Süd (Richtung Rossach) geöffnet. red