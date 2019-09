Ein Erwachsenen-Secondhandbasar des Basarteams der Kinderwelt St. Laurentius Ebersdorf findet am Samstag, 28. September, von 9 bis 12 Uhr in der Kultur- und Sporthalle statt. Verkauft wird aktuelle, gepflegte und gut erhaltene Herbst-/Wintermode für Damen und Herren, auch Sportbekleidung und Trachtenmode, Schuhe, Taschen, Gürtel und sonstige Accessoires. Kuchenspenden nimmt das Basarteam gerne entgegen. Abgabe ist am Freitagnachmittag, 27. September, in der Kultur- und Sporthalle. red