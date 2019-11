Mobiltelefon und Bargeld auf Abwegen

Polizei verweist Randalierer aus Bus Obwohl ein 53-Jähriger Hausverbot von einem Busunternehmen bekommen hatte, wollte er am Donnerstagmittag mit dem Bus fahren. Der Fahrer wies ihn auf das Verbot hin, woraufhin sich der Mann wieder sehr aggressiv zeigte und sich weigerte, den Bus zu verlassen. Auch gegenüber der eintreffenden Polizeistreife zeigte er sich uneinsichtig und unbelehrbar. Die Polizisten verwiesen den Herrn schließlich aus dem Bus, woraufhin dieser nach 20 Minuten Verspätung weiterfahren konnte. Aus einem Baustellencontainer in der Katharinenstraße entwendeten Unbekannte am Donnerstag zwischen 13 und 17 Uhr ein Mobiltelefon und Bargeld. Der Entwendungsschaden beträgt rund 450 Euro. Die Polizei sucht Personen, die zum Tatzeitpunkt etwas beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 melden. pol