Ein 25-jähriger Mann aus Erlangen stellte sein Auto auf einem Parkplatz in Herzogenaurach ab. Er war sich sicher, so gab er später der Polizei an, sein Fahrzeug versperrt zu haben. Dennoch wurde ihm sein Mobiltelefon aus dem Innenraum entwendet. Wie der unbekannte Täter in den Wagen gelangen konnte, wurde noch nicht geklärt.