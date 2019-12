Ebermannstadt vor 19 Stunden

Mobiltelefon beim Ärztehaus gefunden

Am Mittwoch gegen 17 Uhr ist in Ebermannstadt, Zum Breitenbach, in der Nähe des Ärztehauses ein Mobiltelefon gefunden worden. Der Eigentümer möchte sich bei der Polizei Ebermannstadt melden.