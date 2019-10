Mobilität ist das Thema

Die Mobilität von morgen ist eines der komplexesten und vielschichtigsten Themen unserer Zeit. Deshalb lädt der Landkreis Bamberg zu einem Mobilitätsgipfel am Donnerstag, 24. Oktober, 18.30 Uhr, in das Bürgerhaus "Lechner Bräu" in Baunach ein. Drei visionäre Referenten aus der Wirtschaft werden mit ihren Visionen zur Mobilität für viel Diskussionsstoff sorgen: Reza Ravazi von BMW Aftersales eilt der Ruf des "Kultur-Revoluzzers" voraus; für Oliver Bertram, Vorstandsvorsitzender von Wideshot Wien, gilt es als sicher, dass automatisiertes Fahren in absehbarer Zukunft Fuß fassen wird; und David Akinjise schließlich, Vorstandsvorsitzender der "The New Now GmbH", wirbt dafür, "eine neue Gegenwart zu gestalten". Wer an dem Mobiliätsgipfel teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail unter pressestelle@lra-ba.bayern.de an. red