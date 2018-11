Mobilität in der Stadt

Viele Bürger wünschen sich eine lebenswerte Stadt mit nachhaltiger Mobilität. Wie in anderen Städten scheitern allerdings auch in Bamberg Verkehrsplaner, Bürger und Verkehrswissenschaftler an der Lokalpolitik, deren Sachzwänge einer Umsetzung von zukunftsweisenden Ideen oft im Wege stehen. Über Erfahrungen aus anderen Städten und Regionen, aber auch über erfolgreiche Lösungsansätze berichtet Oliver Schwedes, Fachgebietsleiter für Integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin. Die Veranstaltung des Vereins "Bewahrt die Bergstadt" und der Evang. Erwachsenenbildung findet am 23. November um 19.30 Uhr im Stephanshof statt. red