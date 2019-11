Mobilfunkausbau ist das Hauptthema

Die Ortsteil-Bürgerversammlung der Stadt Ludwigsstadt für Steinbach an der Haide findet am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt. Hauptthema wird dabei die Verbesserung der Mobilfunkversorgung des Golddorfes sein. Im Bereich des Frankenwalddorfes ist die Mobilfunkversorgung derzeit nicht zuverlässig gegeben. Der Freistaat Bayern hat für den Ausbau in Steinbach an der Haide bereits Fördermittel in Höhe von maximal 500 000 Euro reserviert. Nun gilt es einen Standort zu finden, der den Ansprüchen der Mobilfunkbetreiber genügt und auch vor Ort Akzeptanz findet. In der Bürgerversammlung am Donnerstag wird ein Vertreter eines Mobilfunkbetreibers vor Ort sein, um die technischen Voraussetzungen zu erläutern. Die Steinbacher sind eingeladen, sich aktiv an diesem Abstimmungsprozess im Rahmen der Bürgerversammlung zu beteiligen. red