Mobilfunk und Wasser

Der Gemeinderat Guttenberg hält seine nächste Sitzung am Montag, 11. Februar, um 19 Uhr im Rathaus. Das Gremium befasst sich mit der Beschaffung weiterer Ausrüstungsgegenstände sowie mit Nachträgen in den Leistungsverzeichnissen und in der künstlerischen Wandgestaltung des neuen Dorfgemeinschaftshauses. Der Wasserlieferungsvertrag Marktleugast bezüglich Buch, Maierhof, Neuenwirtshaus, Eeg und Torschenknock sowie Infos bezüglich des Ausbaus des öffentlichen Mobilfunknetzes stehen ebenfalls auf der Agenda. red