Mobilfunk , 5G und die Gesundheit

Der Europaabgeordnete der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), Prof. Klaus Buchner, hält am Samstag, 15. Februar, um 19 Uhr in der Lounge der Brose-Arena einen Vortrag zum Thema "Mobilfunk & Co. - aber gesundheitsverträglich! - Elektrosmog und 5G können schädlich sein". Der Münchner Physiker kommt auf Einladung des ÖDP-Kreisverbandes Bamberg. Prof. Buchners These: Die viel zu starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land kann krank machen. Der Eintritt ist frei. red