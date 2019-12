Mobiles Navi aus Fahrzeug entwendet

Am Freitag in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, parkte ein 71-Jähriger seinen VW Golf in der Josef-Willmann-Straße. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass das Handschuhfach offenstand. Aus diesem fehlten ein mobiles Navigationsgerät und eine Lesebrille. Es entstand ein Schaden von circa 900 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.:0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol