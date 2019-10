Das mobile Elterncafé "Elternratsch" kommt am Mittwoch, 23. Oktober, in den Kindergarten "Poppenröther Hazelich". Die Teilnehmer erhalten Impulse und tauschen sich zum Thema "Trotz alledem lieb ich dich, mein Kind" aus. Beginn ist um 19.30 Uhr, Referentin ist Uli Schmittknecht. Auch Einzelgespräche mit der Referentin, der Kita-Leitung oder den Erzieherinnen sind möglich. Zur besseren Organisation melden sich Interessierte formlos beim Kindergarten Poppenroth, Tel.: 09736/9622, an. sek