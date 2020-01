Mobiles Elterncafé im Kindergarten

Mit anderen Vätern und Müttern über Herausforderungen des Familienalltags sprechen und Fachleute um Rat fragen lautet das Angebot des "Netzwerks Frühe Kindheit" des Landkreises Bad Kissingen in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen. Beim "ElternRATsch" am Dienstag, 4. Februar, im Kindergarten Riedenberg lautet das Thema "Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt". Beginn ist um 14 Uhr. Anmeldungen sind erwünscht unter Tel.: 09749/500, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. sek