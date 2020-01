Mobile Sprechstunde für Senioren

Die nächste mobile Sprechstunde des Quartiersmanagement "In der Heimat wohnen" findet am Mittwoch, 29. Januar, in Nedensdorf statt. Beginn ist um 14 Uhr im Feuerwehrhaus. Gemeinsam mit der Ortssprecherin, Frau Balzar laden die Quartiersmanagerinnen Katja Brade und Nadja Motschmann die älteren Bürger zu einer gemütlichen Runde bei Kaffee und Kuchen ein. Der Seniorenbeauftragte der Stadt, Walter Mackert, unterstützt die mobile Sprechstunde und ist mit vor Ort. Die beiden Quartiersmanagerinnen stehen in dieser Zeit als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Die Senioren erfahren hier interessante Informationen rund um das Thema Alter, Hilfen im Alter, Leistungsansprüche, Pflege und Betreuung und vieles mehr. Sie können sich mit ihren Anliegen vertrauensvoll an die beiden Quartiersmanagerinnen wenden. red