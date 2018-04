Mobile Sprechstunde für Senioren in Uetzing

Am Mittwoch, 25. April, findet die nächste mobile Sprechstunde für Senioren statt. In Zusammenarbeit mit Ortssprecher Manuel Schrüfer kommen die Mitarbeiterinnen des Quartiersmanagements "In der Heimat wohnen" diesmal nach Uetzing. Ab 14 Uhr besteht die Möglichkeit, in gemütlicher Kaffeerunde im "Metzgerbräu" sich zu allen Fragen rund um das Thema Alter zu informieren. Es gibt Tipps zu Themen wie Pflegeversicherung, Alltagshilfen, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügung. Weitere Informationen gibt es auch beim Quartiersmanagement unter Telefon 09573/3302780. red