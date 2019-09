In den nächsten Jahren wird im Stadtteil Roth ein neues Schulhaus gebaut. Zuvor aber sollen die beiden Standorte der Grundschule Leuchstental, Roth und Oberlangheim, bereits zusammengeführt werden. Dies wird mittels moderner, mobiler Klassenzimmercontainer ermöglicht, die für die Schüler aus Oberlangheim in Roth aufgestellt werden. Den Auftrag hierzu hat der Stadtrat bereits vergeben, und zwar zum Angebotspreis von rund 84 350 Euro an die Firma Algeco aus Herrenhof/Thüringen. pp