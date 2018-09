Am Donnerstag, 20. September, ab 9 Uhr verarbeitet Angis Mobile Mosterei aus Weißenburg auf dem Weihersbachgelände angeliefertes Obst zu naturbelassenen Säften ohne chemische Zusätze. Der Produktionsablauf der mobilen Bandpresse gibt jedem Obstlieferanten die Garantie, sein Obst als Saft wieder zurückzuerhalten. Abgefüllt wird in der praktischen "Bag in Box", wahlweise in 3, 5 oder 10 Litern. Angenommen wird nur sauberes, frisch geerntetes Obst. Mindestannahmemenge ist ein Zentner. Eine Anmeldung unter 09141/ 976955 oder info@angis-mobile-mosterei.de ist erforderlich. red