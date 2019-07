Mobil in den Ferien

Die Erfurter Bahn hat für die Sommerferien erneut das Schüler-Ferienticket Kissinger Stern (SFT Kiss) aufgelegt. Fahrtberechtigt sind vom 27. Juli bis 9. September 2019 alle Schüler und Auszubildende bis einschließlich 19 Jahre. Für 19 Euro können sie in der gesamten Ferienzeit jeden Tag und ohne Zeitbegrenzung mit dem Unterfranken-Shuttle der Erfurter Bahn auf den Strecken der EB 40 von Schweinfurt Stadt bis Meiningen und auf der EB 50 zwischen Schweinfurt Stadt und Gemünden (Main) zu beliebig vielen Fahrten aufbrechen - egal ob zum Kino, Schwimmbad, Shoppen, Freunde treffen, zum Sport, zum Paddeln oder auf einen Sprung ins thüringische Meiningen. Erhältlich sind die Schüler-Ferientickets an den mobilen Automaten im Unterfranken-Shuttle sowie bei den Zugbegleitern.

Freie Fahrt haben Schüler, die mindestens eine "Eins" bzw. ein "Sehr gut" auf ihrem Zeugnis des Schuljahres 2018/2019 vorweisen können, am ersten Werktag der Sommerferien, also am 29. Juli in den Zügen der Erfurter Bahn. Einzige Bedingung: Sie müssen ihr aktuelles Zeugnis oder Verbalgutachten sowie ihren Personal-, Kinder- oder Schülerausweis mitbringen. red