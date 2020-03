Mobbing via Mausklick

Anlässlich des Weltfrauentages nehmen die Soroptimist-Clubs (SI) Wilde Rose und Kunigunde aus Bamberg sowie der SI Club Würgau-Fränkische Schweiz das Thema Online-Sicherheit unter die Lupe. Am Sonntag, 8. März, referiert neben Experten vom Verein Hackerspace Bamberg die Juristin Gesa Stückmann. Die Rechtsanwältin bearbeitet seit 2007 Fälle von Cybermobbing und gibt ihr Wissen in interaktiven Live-Webinaren weiter. Ein weiterer Referent ist Roman Eberth, der medien-pädagogisch-informationstechnische Berater für Gymnasien in Ober- und Unterfranken.

Schülerinnen aktiv

Im Mittelpunkt der Vorträge stehen die Themen Sicherheit und Recht sowie Cybermobbing von Schülern. Passend dazu stellen Schülerinnen des Bamberger Eichendorff-Gymnasiums ihre Aktivitäten gegen Cybermobbing vor. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr in der Galerie der Bamberger Konzerthalle, Mußstraße 1. Der Eintritt ist frei. red