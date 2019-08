Mixed-Mannschaft verpasst Titel nur knapp

In diesem Jahr nahm das Alexandrinum zum ersten Mal mit zwei Mannschaften am Wettbewerb Beachvolleyball in der Altersklasse II teil. Bei diesem Wettbewerb spielen die je vier Schülerinnen und vier Schüler in einem Mixed-Turnier neben je einem Jungen- und einem Mädchen-Doppel auch eine Mixed-Partie aus.

Das Stadt-/Kreisfinale spielten die 16 Schülerinnen und Schüler hausintern aus. Die acht Spieler der Siegermannschaft durften sich anschließend in Grub am Forst im Regionalentscheid Coburg/Kronach/Lichtenfels gegen die zwei Gymnasien aus Kronach behaupten und kamen weiter.

Die Beachvolleyballer des Alex traten nach ihrer Qualifikation erneut mit großem Erfolg beim Bezirksfinale am 9. Juli in Lichtenfels an. Die vier Schülerinnen und vier Schüler mussten ihr Können gegen drei weitere Regionalsieger aus Oberfranken zeigen, und das taten sie mit großartigem Einsatz und spielerischem Können. Gegen den späteren Turniersieger aus Bamberg konnte sich die Jungenpartie zwar deutlich mit zwei Gewinnsätzen durchsetzen, aber sowohl die Mixed- als auch die Mädchenpartie musste einen dritten Satz ausspielen, den sie in jeweils packenden Begegnungen nur ganz knapp verloren. Am Ende führte dieser direkte Vergleich trotz finalen Punktgleichstands dazu, dass sich die Alex-Beachvolleyballer den Bambergern geschlagen geben mussten. Sie sind oberfränkischer Vizemeister. D. Atzpodien