Mixed Fitness bei der VHS

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Natalie Löffler den Kurs "Mixed Fitness" an. Dieser Kurs umfasst Elemente aus den Bereichen Kräftigung, Ausdauer, Entspannung, Dehnung und Bauch-Beine-Po-Übungen und beginnt am Montag, 10. September, um 17.30 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach unter der Telefonnummer 09261/60600 oder im Internet unter www.vhs-kronach.de. red