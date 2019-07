Mixed End/Graßmuck überragt im Kreis

Am Wochenende wurden beim TSV Lahm (Männer) und in der Frankenlandhalle in Ebersdorf (Frauen und Mixed) die Kegel-Kreismeisterschaften im Tandem (4 x 30 Wurf abräumen) ausgetragen. Die erzielten Ergebnisse auf den vier Bahnen wurden addiert und so die Rangfolge ermittelt.

Den Vogel schoss dabei das Mixed Luisa End/Dominik Graßmuck vom KV Bad Rodach ab, das auf überragende 389 Holz kam. Das Duo wies Satzergebnisse von 81, 103, 89 und sagenhafte 116 Kegel auf.

ERGEBNISSE MÄNNER 1. Daniel Stang/Thorsten Feulner 328, 2. Nico Samel/Kevin Milde (beide SKV Lichtenfels) 319, 3. Jürgen Schneider/Michael Lohrer (SKV Neustadt) 311, 4. Tobias Eisenhardt/Steffen Engelhardt 296, 5. Johannes Partheymüller/Sebastian Krötter (beide SKV Lichtenfels) 286, 6. Rüdiger Wylezol/Andreas Roos (KV Bad Rodach) 280, 7. Marco Knorr/Daniel Zeitler (SKV Lichtenfels) 279, 8. Rolf Puff/Daniel Reiber (KV Bad Rodach) 278, 9. Werner Lutter/Michael Carl (SKV Lichtenfels) 272, 10. Konstantinos Dourlis/Norbert Spiller (SKV Coburg-Land) 259, 11. Helmut Triebel/Horst Heublein (SKV Neustadt) 238, 12. Timo Stenke/Erhard Wittmann 221, 13. Egon Rößler/Rudi Krämer (beide SKC Coburg-Land) 220, 14. Frank Schremmer/Mathias Schröter (SKV Neustadt) 212

Die ersten fünf Paare haben sich für die Bezirksmeisterschaft am 24. August in Münchberg qualifiziert.

FRAUEN 1. Ute Gleichmann/Doris Dötsch (KV Bad Rodach) 290, 2. Steffi Koch/Sandra Schmidt (SKV Neustadt) 280, 3. Stefanie Böhm/Jacqueline Böhm 276, 4. Celina Böhm/Jessica Bätz (beide SKV Lichtenfels) 266, 5. Helga Hauschild/Daniela Siebentaler (SKV Neustadt) 266, 6. Gudrun Straub/Rita Bovari 246, 7. Heidi Beierweck/Lijie Gruber (beide KV Bad Rodach) 236, 8. Renate Finzel/Petra Stupka (SKV Coburg-Land) 215, 9. Vanessa Stöckert/Ramona Stöckert (SKV Neustadt) 214, 10. Manuela Zeuch/Tina Sorns (SKV Coburg-Land) 196, 11. Beate Czimbritzki/Elfi Trier 194, 12. Margit Resch/Elke Pflaum (beide KV Bad Rodach) 175

Die ersten drei Paare haben sich für die Bezirksmeisterschaft am 24. August in Neustadt qualifiziert.

MIXED 1. Luisa End/Dominik Graßmuck 389, 2. Ute Gleichmann/Jan Müller (beide KV Bad Rodach) 293, 3. Stupka Petra/Stupka Siegmund (SKV Coburg-Land) 280, 4. Steffi Koch/ Jürgen Schneider 271, 5. Anne Köhler/Bastian Bieberbach (beide SKV Neustadt) 271, 6. Beate Roos/Rolf Puff (KV Bad Rodach) 270, 7. Sandra Schmidt/Michael Steller (SKV Neustadt) 263, 8. Doris Dötsch/Luis Grambole (KV Bad Rodach) 257, 9. Tanja Welsch/Sebastian Menzel (SKV Coburg-Land) 237, 10. Heidi Gräfe/Riccardo Köchel (KV Bad Rodach) 230, 11. Helga Hau-schild/Manfred Müller (SKV Neustadt) 223, 12. Renate Finzel/Erhard Wittmann 210, 13. Manuela Zeuch/Timo Sorns (beide SKV Coburg-Land) 192

Die ersten zwei Paare haben sich für die Bezirksmeisterschaft am 25. August in Neustadt qualifiziert.