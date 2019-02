Mix aus Power und Entspannung

Bei dem Kurs Deepwork wechseln sich Fitness-, Entspannungs- und Atemübungen ab, um Körper und Geist in Einklang zu bringen. Der Kurs der Volkshochschule startet am Mittwoch, 20. Februar, um 18.15 Uhr in der Rückertschule. Anmeldungen sind telefonisch unter 09561/ 88250 oder online auf www.vhs-coburg.de erbeten. red