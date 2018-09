Mix aus Pop, Rock, Comedy und Filmmusik

Die Gruppe 8beat präsentiert am Samstag, 20. Oktober, ihr Programm "8beat in concert" und nimmt das Publikum mit in die atemberaubende Welt voller Pop-, Rock- und Filmmusik. Das Konzert findet ab 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. 8beat: Das sind acht junge Musiker im Alter von 17 bis 25 Jahren aus dem Raum Bad Kissingen. Durch eine ausgeprägte Freundschaft und wachsende Bühnenerfahrung kommen bei der Band neben der stetigen musikalischen Entwicklung auch die Freude und der Spaß nie zu kurz. An diesem Abend präsentieren die Künstler eine Bühnenshow mit Pop, Rock, Comedy und Filmmusik.Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen erhältlich. Foto: Michael Nöth