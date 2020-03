Mitwitzer Schützen werden bei Vorsitzenden-Suche kreativ

Der Schützenverein Mitwitz verlässt ausgetretene Pfade. Bei der Hauptversammlung, an der auch Vorstandswahlen hätten stattfinden sollen, zeigte man sich kreativ in Sachen Lösungsansätze. Vorstand Gerhard Sander wollte nicht mehr kandidieren. Doch auf Anhieb fand sich niemand, der seinen Posten ohne Wenn und Aber übernehmen wollte. Deshalb wird es jetzt ein "Schnuppertraining für potenzielle Vorstandsanwärter" geben. Darum nämlich bat Rainer Löffler, der reges Interesse an diesem Posten hat, aber vorher gerne checken würde, was da genau auf ihn zukommt. In etwa vier Wochen soll dann die gesamte Vorstandschaft neu aufgestellt werden. Die Schützen sind guter Hoffnung, dass dies gelingt. Denn positive Ausblicke brauchen sie. So hadern sie beispielsweise mit dem Schützenfest, das kaum noch Gewinn abwerfen würde. Sie waren sich auch uneins, ob der Name denn nun einen unangenehmen Beigeschmack habe oder nicht. Ob es überhaupt nochmal stattfinden sollte. Und wenn ja, in welcher Form? "Es fehlt an Personal und an Geld." Daran jedenfalls machte Gerhard Sander die Problematik fest. Er hatte aber schon ein paar Ideen parat. Die allerdings will man nochmal in einer außerordentlichen Sitzung besprechen.

Im Vorfeld gewählt hat man die Jugendleitung. Als Jugendleiter wird weiterhin Gerald Sander fungieren, zweiter Jugendleiter ist Robin Schultes. Jugendsprecher ist Phillip Meinhold und sein Stellvertreter Philipp Gremer. Der SV Mitwitz hat 104 Mitglieder, darunter 13 Jungschützen. Das Hauptschießen des SV Mitwitz wird an folgenden Tagen stattfinden: Mittwoch, 25. März, bis Samstag, 28. März, und Montag, 30. März, sowie Dienstag, 31. März. ml