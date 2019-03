Mitwitzer Schüler können in Notfällen jetzt qualifiziert helfen

Unfälle passieren überall und auch plötzliche Erkrankungen können zu jeder Zeit auftreten: Um hier sachgerechte Erste Hilfe leisten zu können, wurde an der Grundschule Mitwitz ein Schulsanitätsdienst eingeführt. Die Jungen und Mädchen der Klassen 3 a und 3 b ließen sich in acht Unterrichtseinheiten zum Juniorhelfer ausbilden.

Ausbilderinnen waren Kerstin Köhlerschmidt und Annika Detsch vom BRK-Kreisverband Kronach, die die Jungen und Mädchen auf mögliche Einsätze vorbereiteten. Dabei hatten sie mit diesen unter anderem die Themen Bewusstlosigkeit, Verbände anlegen, Pflaster schneiden und kleben, den Umgang mit der Rettungsdecke und das Wählen des Notrufes behandelt. Das Üben an Fallbeispielen spielte dabei eine zentrale Rolle. Damit können die Drittklässler, denen das Anlegen von Verbänden am besten gefallen hat, nunmehr bei Notfällen im Schulalltag, bei Schulfesten, Sportveranstaltungen oder Ausflügen qualifizierte Erste Hilfe leisten. Für ihren nach den Faschings-Ferien beginnenden Dienst werden sie an jedem Schultag in wechselnden Teams eingeteilt und dabei immer zu zweit in Bereitschaft sein. Um dabei gut erkennbar zu sein, erhielten sie nun - neben ihren Sanitäter-Ausweisen und Urkunden - auch vier Einsatzwesten sowie zwei Schulsanitätstaschen. hs