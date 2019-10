Mitwitzer Raubmord erneut bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Der Mitwitzer Raubmord aus dem Jahr 2006 konnte trotz umfangreicher Ermittlungen bis heute nicht aufgeklärt werden. Der Fall wird nun am Mittwoch, 9. Oktober, erneut in der ZDF-Sendereihe "Aktenzeichen XY ungelöst" ausgestrahlt. Die Ermittlungskommission (EKO) Kreisel Cold Case und die Staatsanwaltschaft Coburg setzen durch die bundesweite Ausstrahlung der Fahndung erneut auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Im November 2006 tötete ein Unbekannter den damals 61-jährigen Norbert Ottinger in seinem Supermarkt in Mitwitz. Der Täter entwendete zudem aus dem Tresor mehr als 30 000 Euro Bargeld. Trotz intensiver Ermittlungen konnten die Beamten das Verbrechen damals nicht aufklären. Der Fall wurde schon einmal bei "Aktenzeichen XY" ausgestrahlt. Auch ein DNA-Massentest bei 2000 Personen aus Nordbayern blieb damals ohne Erfolg.

Der Raubmord von Mitwitz wird am Mittwoch ab 20.15 Uhr als Studiofall gesendet. In diesem Rahmen stellt die Hauptsachbearbeiterin der EKO Kreisel Cold Case, Kriminalhauptkommissarin Susanne Mechtold, die aktuellen Ermittlungen dar. Zudem werden tatrelevante Bilder gezeigt und wichtige Fahndungsfragen gestellt. Insgesamt wurden damals am Tatort 730 Spuren gesichert. Die Ermittler der Kripo Coburg sind stets über das Hinweistelefon unter der Telefonnummer 09561/645 640 erreichbar. Angaben können auch vertraulich behandelt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit für Hinweise über das Kontaktformular der Polizei unter www.t1p.de/kontaktformular. saha