Mitwitzer Abstieg besiegelt

Auch in der letzten Runde ging das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sonneberg und Burgkunstadt in der Schach-Bezirksliga West weiter. Doch die Thüringer erlaubten sich auch in Coburg, die mit ausgeglichenem Punktekonto Vierter wurden, keinen Ausrutscher. Aufgrund des knappen Sieges der Burgkunstadter sind zwar beide Mannschaften punktgleich, doch Sonneberg hatte einen beachtlichen Vorsprung bei den Brettpunkten.

Trotz der Niederlage in Burgkunstadt blieb Strullendorf auf dem dritten Platz. Vom fünften auf den achten Rang rutschte der TSV Tettau, der gegen die SG Hollfeld/Memmelsdorf eine knappe Niederlage hinnehmen musste, ab. Da aber kein Absteiger aus der Bezirksoberliga in diese Liga kommt, sollte diese Platzierung genügen, um nicht abzusteigen. Durch einen hohen Erfolg beim SK Mitwitz schob sich der Kronacher SK II noch auf den sechsten Platz vor. Diesen teilt man sich mit Mönchröden, die den SK Weidhausen II mit 5:3 besiegten. Somit müssen Weidhausen und Mitwitz den Gang in die Kreisoberliga antreten.



SK Mitwitz -

Kronacher SK II 1,5:6,5

Ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison standen den Mitwitzern lediglich sieben Spieler zur Verfügung, so dass die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. Diese baute Dieter Seidel aus, der durch eine ungewöhnliche Eröffnungswahl den kurzfristig eingesprungenen Thomas Bürger überraschte und bereits zu Beginn der Partie eine Figur gewann. In einem Turm-Endspiel mit Mehrbauer versäumte es Hans Blinzler, einen zweiten Bauern zu schlagen und musste nach einem Fehlgriff froh sein, dass Erich Pfeiffer mit einem Remis zufrieden war.

Rudi Lieb machte gegen Gerhard Kohles auf beiden Flügeln Druck und sicherte sich durch ein taktisches Manöver die Qualität, die er zum Gewinn der Partie nutzte. Am Spitzenbrett stand es lange Zeit ausgeglichen, wobei beide Spieler auf unterschiedlichen Flügeln die Bauernmajorität besaßen.

Während Mäusbacher mit einem Unentschieden zufrieden gewesen wäre, wollte Kronachs Spitzenspieler unbedingt gewinnen. Dabei unterlief ihm jedoch eine Ungenauigkeit, die der Steinachtaler eiskalt zum Turmgewinn und damit Sieg ausnutzte. Auch Friedrich Bürger wäre gegen Kronachs Jugendspieler Dominik Kessel im Springer-Läufer-Endspiel mit einer Punkteteilung einverstanden gewesen, doch eroberte dieser einen wichtigen Bauern, wonach die Verteidigung von Schwarz zusammenbrach. Durch diesen Sieg war die Entscheidung bereits gefallen.

Deshalb griff Frank Baumgärtner mit allen verfügbaren Figuren am Königsflügel an, so dass Hubert Konradi bald die Verteidigungszüge ausgingen und er die Segel streichen musste. Lange Zeit war Uwe Pfadenhauer gegen Hans Neuberg ein ebenbürtiger Gegner. Zwar konnte der Kronacher Material gewinnen, doch zwang ihn der Mitwitzer durch einen Mattangriff zur Rückgabe des Figurenvorteils. Erst im Endspiel sicherte sich der oberfränkische Pokalsieger durch seine größere Routine den Sieg, da er Pfadenhauer in Zugzwang brachte.

Bei den Kronachern waren Frank Baumgärtner mit fünf Punkten aus sieben Partien sowie Dieter Siedel (fünf aus neun) die besten Punktesammler, während die beiden Jugendspieler Leon Thauer (Verbesserung der DWZ um 112 Punkte) und Nico Herpich, der sich um über 80 Punkte verbesserte, die größten Fortschritte verzeichneten.

Ergebnisse: Mäusbacher - Pfadenhauer 1:0, Pfadenhauer - Neuberg 0:1, Kohles - Lieb 0:1, Konradi - Baumgärtner 0:1, Bürger - Kessel 0:1, Pfeiffer - Blinzler 0,5:0,5, Bürger - Seidel 0:1, Zarske - Kratofil 0:1 (kl.).

TSV Tettau -

Hollfeld/Memmelsdorf 3,5:4,5

Ergebnisse: Tomaschko - Brandman 1:0, Münch - Niemetz 1:0, Kirchhübel - Hugel, 0,5:0,5, Hager - Brehm 0,5:0,5, Niehaus - Hugel 0:1, Weigel - Rödel 0:1, Güntsch - Münzel 0:1, Müller - Kuhlemann 0,5:0,5. hn